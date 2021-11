Retomada esportiva em Amparo

O Esporte é Saúde Preventiva. As atividades da secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos da Prefeitura de Amparo estão atendendo 1.085 alunos da mais tenra até a Melhor Idade de Amparo.

As atividades da Prefeitura, com profissionais capacitados e cumprindo os protocolos devido a pandemia da Covid-19, acontecem nos equipamentos de esportes do Centro e dos Distritos. São ofertadas aulas de judô, voleibol, handebol, condicionamento físico para adultos, ginástica geral para idosos, futsal, voleibol para idosos, futebol, futebol máster, musculação e ritmos.

“O prefeito Carlos Alberto nos determinou uma retomada segura, e estamos buscando ações que realmente estão atendendo as expectativas. Também retomamos as competições, com o futebol da Copa Amparo, além da disputa da ADR, handebol, judô, hôquei e a Melhor Idade, com o voleibol. Ano que vem, pretendemos dobrar a oferta de vagas”, ressaltou o secretário Luciano Antonacci – o Tucão.