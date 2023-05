Retornando em seu formato amplo e tradicional, a 135ª edição da Festa de Maio terminou neste domingo, 14, após dez dias de muitas atrações culturais, religiosas, gastronômicas e de comércio de variedades. “Foi uma festa grandiosa e que com certeza agradou o público. No ano passado tivemos um formato reduzido ainda como reflexo da pandemia, mas nessa edição todos puderam desfrutar do evento em seu modelo tradicional e com os atrativos já conhecidos por todos”, destacou o prefeito Toninho Bellini. Um dos pontos altos da edição de 2023 da festa foi a programação artística organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo que envolveu mais de 50 atrações divididas em três palcos (Cidade, no Largo São Benedito; Praça, na Praça Mogi Mirim; e Turista, na Rua do Turista na Rua Agostinho Cavenaghi) com uma grade que reuniu gêneros variados de música e dança e atraiu dezenas de pessoas todos os dias, além do retorno das tradições culturais do dia 13 com a participação das Congadas. “Um desses marcos foi o retorno da Alvorada Festiva, que não ocorria há vários anos. A procissão da Corte também voltou esse ano com a participação da Congada Mineira de Itapira e dos grupos de Socorro, Aguaí, Mogi Guaçu e Ouro Fino, cortejo que também era muito esperado por todos”, pontuou o secretário de Cultura e Turismo César Ricardo Lupinacci. A homenagem ao Busto da Mãe Preta também foi realizado entre o fim da manhã e o início da tarde, exaltando a cultura e as tradições do povo negro que celebra a Abolição da Escravatura e que deram origem à Festa de Maio. “Na procissão da noite de São Benedito também tivemos o retorno da participação das congadas com a presença da Congada Mineira de Itapira e da Congada de Mogi Guaçu”, completou Lupinacci. O encerramento da programação artística foi com o show do cantor católico Tony Allysson, que levou uma multidão ao Largo São Benedito. Cantor, empresário, escritor, palestrante, missionário, apresentador na “Rede Vida” e autor do livro “Ora-Ação”, Tony ultrapassa a marca de 160 milhões de visualizações em seu canal no Youtube e seus álbuns possuem mais de 500 mil cópias vendidas, somando dois discos de ouro e um disco de platina duplo.