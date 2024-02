Retrato Brasileiro lança álbum Confluências em Fevereiro

Fruto de projeto financiado com recursos públicos, disco do trio de Campinas está disponível nas principais plataformas digitais

Acesse o release com as informações sobre o projeto e o lançamento oficial do EP aqui bit.ly/49pmYbe

O trio Retrato Brasileiro lança o álbum Confluências amanhã, dia 23 de fevereiro, incluindo o single “Chorinho em Inhambupe”, lançado também este mês nas principais plataformas digitais.

Acesse agora gratuitamente pelo link https://tratore.ffm.to/singlechorinho o single em sua plataforma digital preferida: Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music, Amazon Music e Tidal.

O projeto Confluências é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.