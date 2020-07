REUNIÃO COM SUPERMERCADOS CRIA PROTOCOLO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Uma reunião online realizada pela Prefeitura de Mogi Guaçu com representantes seis dos maiores grupos de supermercados da cidade serviu para o estabelecimento de regras mais rígidas no enfrentamento ao coronavírus. Enquadrados como serviços essenciais, os supermercados têm tido maior frequência de pessoas e isso tem gerado muita preocupação nas autoridades de saúde local.

O prefeito Walter Caveanha, o vice-prefeito Daniel Rossi, secretários municipais e representante da Vigilância Sanitária debateram a situação com os representantes do Ponto Novo, Big Bom, Rofatto, Cubatão, Tenda e Big. O objetivo é fortalecer a fiscalização na porta dos estabelecimentos para evitar uma grande concentração de pessoas no interior, durante as compras.