Reunião discute integração das forças policiais de Artur Nogueira e propõe melhorias no policiamento preventivo

Ideia é que integração entre PM e GM contribua com o combate de furtos e roubos de veículos na cidade, dentre outros crimes

A fim de buscar uma maior integração entre as forças policiais da cidade, representantes da segurança pública de Artur Nogueira se reuniram com o Comando Regional da Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (21). A ideia é que, a partir da integração, o policiamento preventivo se torne ainda mais eficiente no município.

O encontro foi promovido pelo comandante do 19º BPM/I – Americana, o tenente-Coronel Daniel e, dentre as propostas apresentadas, está a criação de um Núcleo de Integração das polícias da região e a divisão dos municípios em setores. Os setores, por sua vez, serão divididos entre a PM e a Polícia Municipal no policiamento preventivo, de forma a se ter uma racionalização e otimização dos recursos humanos, além de materiais disponíveis para ambas as corporações.

No encontro, Artur Nogueira foi representada pelo secretário de Segurança Roberto Daher, acompanhado do sub-secretário Marcelo Sardinha e do comandante da Polícia Municipal Marcelo Fantini. Já a Polícia Militar foi representada pelo Capitão Jhonny, da 3ª Companhia.

“Eu fiquei muito entusiasmado com a iniciativa porque era uma coisa que eu buscava desde o início da minha gestão na secretaria de Segurança, que é a integração entre a Polícia Militar, Polícia Municipal e Polícia Civil, bem como a divisão da cidade em setores, a fim de termos um policiamento preventivo mais eficiente. Tenho certeza que o resultado vai ser de muito êxito”, disse.

Também participaram do encontro secretários e comandantes das cidades de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Cosmópolis e Engenheiro Coelho.

INIBIR FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS

De acordo com Daher, outro assunto tratado durante o encontro foi a intensificação do combate a furtos e roubos de veículos – problema recorrente em toda a região. “Com a integração, poderemos aumentar muito o número de abordagens. Um dos nossos principais focos é baixar o índice de furtos e roubos de veículos em Artur Nogueira. Temos certeza de que a parceria entre as corporações definitivamente vai ajudar a reduzir os índices da criminalidade e inibir as ações dos criminosos”, frisou o secretário.