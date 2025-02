Reunião entre Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, CRTC e Grupo de PCDs Discute Inclusão no Mercado de Trabalho em Cosmópolis

Na quinta-feira (06), a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Cosmópolis, Fabiana Dester, reuniu-se com o diretor do CRTC (Centro de Reabilitação e Treinamento de Cosmópolis), Lelei Perucci, e a representante do grupo de Pessoas com Deficiência (PCDs), Regiane Necker, para discutir medidas de inclusão e capacitação para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O encontro teve como objetivo principal fortalecer a presença de PCDs nas empresas locais, ampliando as oportunidades de capacitação e oferecendo suporte tanto para essas pessoas quanto para suas famílias. Durante a reunião, foram debatidas ações como a captação de currículos de PCDs, a análise das necessidades específicas desse público e a realização de um trabalho de conscientização com empresas, para aumentar as contratações e promover um ambiente de trabalho mais inclusivo.

Além disso, foi destacado o papel crucial de treinar as empresas para garantir que a inclusão seja feita de forma adequada, com estratégias eficientes para integrar pessoas com deficiência nos diversos setores. “A inclusão não é apenas uma questão de contratar, mas também de proporcionar um ambiente acessível, onde todos se sintam acolhidos e preparados para exercer suas funções com dignidade”, afirmou Fabiana Dester.

Outro ponto importante discutido na reunião foi a capacitação de pais, mães e responsáveis por pessoas com deficiência. Em parceria com o Sebrae e a EMEP Milton Frungillo, o projeto visa fornecer apoio para as famílias, ajudando-as a lidar com os desafios do cotidiano e promovendo o bem-estar tanto dos PCDs quanto de seus cuidadores.

Esse encontro reflete o compromisso da administração municipal em criar um mercado de trabalho mais inclusivo, acessível e preparado para receber pessoas com deficiência de forma plena. A reunião reforçou a importância de um trabalho conjunto entre a administração pública, empresas e sociedade civil para garantir oportunidades reais de emprego e desenvolvimento para todos.

Com iniciativas como essas, Cosmópolis avança no caminho da inclusão, demonstrando que um mercado de trabalho diversificado e acessível é, sem dúvida, uma sociedade mais justa e igualitária para todos.