Reunião trata ajustes técnicos do Arraiá Sinfônico da Corporação Musical

Representantes da EPTV Campinas estiveram em Artur Nogueira e, junto ao maestro Michelino, organizaram a logística do evento

Em clima de festa e contagem regressiva para os 100 anos, a Corporação Musical 24 de Junho realizou na quarta-feira (12) uma reunião geral para acertar os detalhes do grandioso “Arraiá Sinfônico”. O evento marcará a centenária história da Corporação e contará com a participação de renomados artistas da música sertaneja.

O maestro Ricardo Michelino se reuniu com representantes da EPTV Campinas. Dentre os presentes, estiveram: Richard Aguiar, Claudinei Chitão, Bruno Catraca, Roberto Luz, Fabiana Teixeira e Renato Goes.

A secretária de Cultura & Turismo, Ieda Ribeiro, também participou do encontro que discutiu o conteúdo artístico do concerto, o roteiro, a transmissão do evento e outros aspectos logísticos que garantirão o sucesso da noite. Para assegurar uma experiência completa para o público, a equipe também realizou uma visita técnica ao Balneário Municipal, local que sediará o evento.

TRANSMISSÃO PARA MAIS DE 12 MILHÕES DE PESSOAS

O “Arraiá Sinfônico” será realizado no dia 24 de junho, às 19h, no Balneário Municipal, com entrada gratuita para toda a população. A festa faz parte da Rota do Arraiá da EPTV Campinas.

Para garantir que o máximo de pessoas possa prestigiar esse momento histórico, o concerto será transmitido ao vivo pela EPTV Campinas, alcançando mais de 12 milhões de telespectadores.

Emocionado com a grandiosidade do evento e a parceria com a EPTV, o maestro Ricardo Michelino agradeceu à emissora. “Agradeço imensamente à EPTV Campinas por tornar possível a transmissão do nosso Arraiá Sinfônico. Essa parceria vai permitir que milhões de pessoas acompanhem esse momento tão especial para a nossa cidade e para a Corporação Musical 24 de Junho. Será uma noite épica para celebrarmos os 100 anos da nossa banda e a rica cultura sertaneja do nosso país”, disse.