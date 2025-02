Reverências a Barros Munhoz marcam evento comemorativo dos 190 anos da Alesp

Homenagens feitas por diferentes autoridades e lideranças paulistas ao deputado estadual Barros Munhoz marcaram, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, cerimônia realizada em São Paulo para comemorar 190 anos da Assembleia Legislativa paulista. Exercendo atualmente seu sétimo mandato, Munhoz teve sua trajetória, experiência e importância reconhecidas pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo presidente da Alesp, André do Prado (PL), pelo deputado Rogério Nogueira (PSDB) e pelo prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio iniciou seu discurso enfatizando o desafio de falar após o deputado itapirense que, segundo ele, “é um dos maiores oradores que conheço”. “Defende não só Itapira e a região mogiana, mas todo o Estado de São Paulo. Defende com entusiasmo. Faz a diferença e inspira”, continuou o governador.

As reverências não pararam por aí. Tarcísio agradeceu Munhoz publicamente “por seu trabalho e por compartilhar a sua experiência”. “Você nos enche de orgulho. Enche a gente de entusiasmo”, concluiu.

Antes dele, Nogueira, integrante da Mesa Diretora da Alesp, abriu a sequência de homenagens ao deputado, a quem chamou de professor. “Em toda reunião com Barros a gente aprende alguma coisa”, destacou. Nunes, prefeito de São Paulo, se referiu a Munhoz como “embaixador de Itapira” antes de destacar o período em que o parlamentar presidiu a Assembleia, entre 2009 e 2013.

Falando em nome dos ex-presidentes da Casa, Barros lembrou em seu pronunciamento que é um dos três últimos parlamentares em atividade que participaram da Constituinte Paulista, ao lado de Conte Lopes e de Mauro Bragato – e destacou que esta legislatura é a melhor de todas as que participou. Recebeu, na sequência, das mãos do presidente da Assembleia, André do Prado, uma placa comemorativa que destaca nominalmente sua “atuação, dedicação e compromisso”, como membro do Parlamento, “para a construção de uma sociedade mais justa e democrática”.

Durante todo o evento e, principalmente, ao final dele, Munhoz foi vigorosamente ovacionado pelo grande público de cerca de 4.000 pessoas que lotou os auditórios do Memorial da América Latina, composto por prefeitos, vereadores, funcionários públicos municipais e estaduais, entre as mais diversas e importantes autoridades políticas do Estado de São Paulo.