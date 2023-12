Revirada Cultural Regional agita o Calçadão da Antônio Pedro e Praça Ângelo Ferrari com muitas atrações

A Prefeitura de Pedreira, Governo do Estado de São Paulo, Conselho de Desenvolvimento da RMC e AGEMCAMP, promovem no período de 09 a 22 de dezembro, a Revirada Regional de Cultura, com shows musicais, Praça de Alimentação e o Projeto Luzes de Natal – Illuminare.

No palco montado no Calçadão da Antônio Pedro, sempre a partir das 19 horas, o cantor Gustavo Mosca realizou seu show na noite do sábado, 09 de dezembro; No domingo, dia 10, aconteceu a belíssima Parada de Natal com a participação das Academias de Dança e alunos do Núcleo de Teatro e Dança do Centro Cultural; Na segunda-feira, 11 de dezembro, aconteceu a apresentação da Academia Studio de Dança Primeiro Movimento & Vôo Mágico; Na noite da terça-feira, 12 de dezembro, foi a vez dos alunos do Centro Cultural; Quarta-feira, 13 de dezembro, aconteceu a apresentação do Studio de Dança Márcio Dias e Corpo & Arte; Quinta-feira, dia 14, Ophicina da Dança; Na sexta-feira, 15 de dezembro, será a vez de California Arte em Dança; No sábado, dia 16, a apresentação será de Carol Pansani Ballet; No domingo, 17 de dezembro, às 19 horas, acontecerá a belíssima Parada de Natal; Na segunda-feira, dia 18, será a vez dos alunos do Centro Cultural; Terça-feira, dia 19, show com a Corporação Musical Santana; Na quarta-feira, 20 de dezembro, show com a Orquestra de Violeiros; Na quinta-feira, dia 21, Cia Body & Dance; No sábado, dia 22, será apresentada a Peça de Natal do Centro Cultural com Dança e Teatro.

O Prefeito Fábio Polidoro convida a população para participar da Revirada Regional de Cultura. “A festa foi pensada e produzida para a população, esperamos contar com presença de todos os admiradores da Cultura para momentos de muita alegria”, concluiu o Prefeito de Pedreira.