Revitalização do Parque Juca Mulato continua

As obras de revitalização e reforma do Parque Juca Mulato continuam. O trabalho foi iniciado pelo calçamento em mosaico português com a retirada das pedras, reforma dos degraus e dos canteiros das árvores. Após essa etapa, as pedras voltam a ser colocadas de maneira nivelada.

Além do calçamento externo e interno, a obra contempla reforma do playground e colocação de novos brinquedos, do piso em frente ao palco, pintura de todas as edificações e obras de acessibilidade. A construtora responsável é a Norbex Eirelli e os recursos utilizados são oriundos do Governo do Estado de São Paulo através do MIT (Município de Interesse Turístico), título conquistado por Itapira em 2018.