Ricardo Maurício é o campeão de 2020 da Stock Car

Ricardo Maurício é o campeão de 2020 da Stock Car. O piloto de 41 anos venceu neste domingo (13) a prova válida pela 12ª e última etapa da temporada 2020 da mais importante categoria do automobilismo brasileiro. Competindo com o Chevrolet Cruze da Eurofarma-RC, Maurício chegou a seu terceiro título, anexando o troféu de 2020 às conquistas de 2008 e 2013. Em um 2020 no qual nada menos que 13 pilotos venceram corridas em um campeonato extremamente disputado e competitivo, Ricardo Maurício fechou a fatura com 291 pontos. A regularidade foi seu ponto forte: foi o único piloto do grid a pontuar em todas as corridas do ano.

A Eurofarma-RC termina o ano como campeã entre as equipes e tendo agora dois tricampeões em seus carros, já que Daniel Serra fechou a temporada em terceiro com 275 pontos.

Cesar Ramos terminou a prova em segundo lugar, mas foi punido com o acréscimo de 5 segundos a seu tempo de prova por uma manobra sobre Ricardo Zonta, que havia terminado em terceiro e com a penalidade subiu ao segundo lugar na corrida e no campeonato – ficou com 278 pontos e o vice. Ramos terminou em quinto, promovendo Nelsinho Piquet à terceira posição no pódio da prova.

Daniel Serra, Galid Osman, Bruno Baptista, Allam Khodair, Gaetano di Mauro e Guilherme Salas fecharam os dez primeiros da corrida final, que valeu o dobro dos pontos normalmente distribuídos.

Entre os outros postulantes ao título, Diego Nunes foi o 12º e Rubens Barrichello, o 16º após ter de cumprir uma passagem obrigatória pelos boxes após toque em Marcos Gomes. Líder da tabela antes da largada, Thiago Camilo saiu da 17ª posição e foi forçado a dar adeus ao sonho de seu primeiro título ao abandonar na nona volta da prova, com problemas de motor.

Uma temporada em que a nova geração dos carros da Stock Car entrou na pista e representou grandes desafios para pilotos, equipes e freios: os carros, com maior peso e menor pressão aerodinâmica, fizeram os pilotos se readaptarem a um novo estilo de frenagem, o que também trouxe mais exigência ao conjunto formado pelas pastilhas Fras-le e os discos de freio Fremax, capazes de suportar temperaturas de 850 e 720 graus, respectivamente, e que se mostraram mais uma vez confiáveis, eficientes e seguros.

A temporada 2021 já tem data marcara para começar: 28 de março. A Vicar, organizadora e promotora da Stock Car, já divulgou as datas das 12 etapas do próximo ano, que serão distribuídas em 10 etapas, uma por mês, de março a dezembro. Os autódromos onde serão realizadas as etapas serão divulgados posteriormente.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, Campeão!

Ricardo Maurício, Eurofarma-RC, Chevrolet Cruze #90

(Vencedor da Grande Final e Campeão da Stock Car 2020)

“Quero como sempre, primeiro gradecer a equipe que trouxe um carro supercompetitivo, como eu sempre falo, chegar num final de semana de decisão, desce o carro do caminhão, coloca no box e ele já está competitivo, ainda mais com pneus ruins para treinar, é meio caminho andado. Quase que a gente não entra no Q2, mas, nós mexemos o necessário e fizemos uma excelente volta. E nessa corrida que a gente só tinha uma troca de pneus: você não tem estratégia; a estratégia é largar o melhor possível. Então, eu acho que foi isso, estou muito feliz por chegar ao tri num ano tão difícil; sei lá, eu tinha um pressentimento de que ia dar certo”.

Resultado da corrida final (Top-10)

1º 90 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze)

2º 10 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

3º 33 Nelsinho Piquet (Texaco Full Time/Toyota Corolla)

4º 29 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze)

5º 30 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

6º 28 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

7º 44 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

8º 18 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

9º 11 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

10º 85 Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Calendário 2021*:

1º evento – 28 de março

2º evento – 25 de abril

3º evento – 16 de maio

4º evento – 20 de junho

5º evento – 11 de julho

6º evento – 22 de agosto

7º evento – 19 de setembro

8º evento – 24 de outubro

9º evento – 21 de novembro

10º evento – 12 de dezembro

*Sujeito a alterações. Praças serão anunciadas posteriormente

Vencedores da temporada 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra

Mogi Guaçu: Julio Campos e Diego Nunes

Curitiba: Thiago Camilo e Gabriel Casagrande

Goiânia: Ricardo Maurício, Guilherme Salas e Allam Khodair

São Paulo: Ricardo Maurício