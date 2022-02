Rio Jaguari dá sinais de cheia em Holambra

Moradores gravam com o celular o avanço da água

As chuvas que atingem a região começam a despertar nos moradores já um certo temor mediante as consequências que podem ser causadas devido a força da natureza. No município de Holambra – SP, por exemplo, a intensidade dos dias chuvosos tem feito a água do Rio Jaguari a começar a transbordar.

Com medo que a água danifique os automóveis, as pessoas deslocaram os veículos para um lugar onde ainda não foi alcançado pela pluvialidade.

Internautas e seguidores do Portal o Regional, enviaram essas imagens feitas pelos moradores que residem na Chácara Danúbio Azul.

