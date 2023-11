Rir pode transformar a sua saúde; saiba como!

Especialistas do CEJAM explicam como o ato pode colaborar com o bem-estar, reduzir o estresse, fortalecer conexões sociais e melhorar quadros cardiovasculares

Já parou para pensar no poder que o seu riso tem? Sem dúvidas, essa ação tão espontânea pode ter um impacto profundamente positivo em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Mas, em termos de saúde, será que rir pode realmente ser o melhor remédio?

Conforme Ana Paula Ribeiro Hirakawa, psicóloga do Centro Especializado em Reabilitação (CER) IV M’Boi Mirim, gerenciado pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a ação tem um efeito e tanto.

“O riso tem benefícios reais para a saúde e podemos perceber isso em nós mesmos, se analisarmos bem. Por exemplo, quando estamos rindo, seja assistindo um mero filme ou partilhando um momento com alguém especial, é possível notar que, em seguida, experienciamos uma sensação de bem-estar e, sem dúvida alguma, essa pode ser considerada uma maneira de promovermos a ruptura de tensão emocional no nosso dia a dia”, explica.

Isso acontece porque o simples ato de rir desencadeia a liberação de endorfina e serotonina, neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e alegria. E essas sensações, por sua vez, são tão potentes que podem diminuir as chances do aparecimento de doenças mentais, como depressão e ansiedade no organismo.

“O nosso riso ainda consegue diminuir a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e estimular a liberação de dopamina, promovendo também sensação de relaxamento e contentamento”, complementa a psicóloga.

E não para por aí. Ele ainda pode ajudar na autoestima, promovendo uma sensação de pertencimento e acessibilidade social. “Quando rimos com outras pessoas, fortalecemos as nossas conexões sociais, o que pode melhorar a nossa autoimagem e a sensação de valor pessoal”, explica a especialista.

Além disso, o riso é uma ótima maneira de construir relações de confiança. O ato de rir com outras pessoas ajuda na comunicação e cria um senso de proximidade emocional, o que, convenhamos, é essencial para a formação de laços sólidos.

E o coração da pessoa que tem o hábito de rir também sente os efeitos. “O riso beneficia o coração ao liberar endorfinas, que reduzem a inflamação e promovem o relaxamento do órgão e dos vasos sanguíneos. Assim, além de melhorar o bombeamento, também ajuda na expansão das artérias”, compartilha André Gabriel Correa Neto, cardiologista do AME Itu, administrado também pelo CEJAM em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Com a redução dos níveis de hormônios do estresse, ele também beneficia o sistema cardiovascular e ajuda a melhorar questões como o colesterol e outros quadros relacionados.

“Alguns estudos nesse sentido foram realizados para compreender a relação do riso com o potencial risco de eventos cardíacos ou derrames. A partir dessas pesquisas, percebeu-se que houve uma redução significativa desses casos. Em outras palavras, o riso demonstra sua eficácia na melhora da qualidade de vida e, principalmente, na redução dos riscos cardiovasculares dos pacientes”, finaliza o médico.

