Risco de queda apontado em laudo faz Prefeitura de Mogi Mirim demolir antigo prédio de Centro de Saúde

A Prefeitura demoliu nessa sexta-feira (3) toda a estrutura do antigo prédio do Centro de Saúde, localizado na avenida Santo Antônio, na região central do município. A iniciativa realizada pela Secretaria de Serviços Municipais e coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano permitirá a construção do Espaço Valter Abrucez, originando mais uma área destinada para as práticas de cultura e lazer da população.

A medida segue recomendação de parecer técnico apresentando à Pasta. O laudo indica que após “uma avaliação da possibilidade de recuperação estrutural para manutenção das características históricas, tendo verificado que, para dar sustentação adequada e segura, haveria total descaraterização das peças históricas, e que, portanto, não havia alternativa viável à demolição total”.

Estrutura

A demolição também é amparada pelo fato de que no início das obras no local, mesmo com as tentativas de recuperação propostas por arquitetos, a estrutura passou a apresentar danos que preocuparam os fiscais da obra, chegando ao limite de, durante uma fiscalização de rotina, uma viga se romper muito próximo dos fiscais e funcionários da obra que estavam trabalhando no local. Este fato levou a Prefeitura a paralisar os serviços de recuperação estrutural, e após vistoria da Defesa Civil, o local foi interditado.

Parecer

Especialistas em estruturas de concreto apresentaram também um parecer que a estrutura do prédio não tinha nenhuma condição de ser aproveitada, por manifestar muitos problemas relacionados ao tempo de existência, e mesmo por não se adequar às modernas normas de engenharia estrutural.