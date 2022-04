Riscos da amônia para a saúde do trabalhador

Neutralizar a amônia do ambiente, seguir protocolos de segurança e a correta utilização de EPIs, podem prevenir graves acidentes em indústrias

Acidentes causados por vazamentos de amônia estão sendo cada vez mais reportados pela mídia. O caso mais recente ocorreu no dia 21 de fevereiro, em Confresa, cidade do Mato Grosso, onde o vazamento de um frigorífico hospitalizou sete pessoas por inalar amônia. Essa é uma das substâncias mais presentes em processos industriais e pode causar danos à saúde do trabalhador.

Bruno Arias, Diretor Operacional e Engenheiro Químico da Dux Grupo, empresa de inovação e saúde humana, explica que esses danos estão ligados principalmente a problemas respiratórios causados pela fuga inesperada do gás amônia, muito utilizado em processos industriais.

“A Amônia possui um cheiro forte e irritante. Quando inalada, pode causar tosse, falta de ar, asfixia, e ainda ardência em vias aéreas superiores. O contato e exposição direta ao gás pode causar até a morte”, explica. Segundo o especialista, a utilização da amônia em processos industriais é comum, principalmente no mercado alimentício, por causar um resfriamento mais eficiente dos alimentos. “A amônia (NH3) é um gás muito tóxico usado em larga escala na indústria porque seu poder de resfriamento é bem mais eficiente em grandes ambientes do que o CFC (clorofluorcarbono), inclusive em freezers domésticos por exemplo. Se todas as medidas preventivas não forem tomadas, o uso dele pode ser altamente perigoso e até letal.”.

Além dos riscos citados pelo especialista, falhas em válvulas de maquinários, corrosão externa, rachaduras e abastecimento inadequado contribuem para o vazamento de frigoríficos com amônia e podem prejudicar a saúde dos trabalhadores. “A forma mais eficiente para evitar que a amônia não prejudique a saúde do trabalhador é neutralizá-la do meio ambiente. Hoje já existe uma solução acessível para indústrias e que garante a neutralização deste gás com 100% de eficácia. Além disso, todos os trabalhadores de indústrias e seus empregadores precisam ter em mente que ela apresenta riscos à saúde e esses riscos exigem o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), além de seguir todos os procedimentos de segurança e o correto manuseio do maquinário e do gás”, finaliza.

Os principais danos à saúde causados pela inalação ou contato com a amônia são:

– Irritações leves ou severas;

– Lesões corporais causadas pela corrosão;

– Queimadura na mucosa nasal, faringe e laringe;

– Dor no peito e edema pulmonar;

– Náusea, vômitos e inchaço nos lábios, boca ou laringe;

– Em contato com a pele, pode causar dor, eritema e vesiculação. Em algumas

situações, pode haver a necrose dos tecidos e queimaduras profundas;

– Em contato com olhos, pode causar irritação ocular e lacrimejamento, conjuntivite,

erosão na córnea e cegueira;

– Podem haver reações tardias ao contato, como fibrose pulmonar, catarata e atrofia

da retina nos olhos.

Sobre a DuxGrupo

A Dux Grupo é uma empresa de inovação em saúde humana que há mais de 10 anos investe no desenvolvimento de soluções únicas e tecnológicas voltadas para a segurança e bem- estar das pessoas. Com uma equipe de mais de 30 especialistas nas áreas química e médica, a Dux Grupo atua na neutralização de odores industriais, higienização da pele humana e superfícies, e também como única no mundo todo a oferecer 100% de eficácia na neutralização de amônia. Todas as soluções da Dux Grupo são seguras, atóxicas e biodegradáveis. www.duxgrupo.com.br