RMC – 20 Anos de Integração

O Vice-Governador Rodrigo Garcia participa neste sábado (26) em Campinas da primeira reunião de integração do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC). Estarão presentes os presidentes de 10 regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Na ocasião, acontece também o lançamento do livro ‘RMC – 20 Anos de Integração’.