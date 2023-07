RMC: alimentação fora do lar gera 405 empregos e hotelaria 47 vagas em junho

Juntos, os dois setores fecharam o primeiro semestre com saldo de 3.326 novas vagas

Campinas, 28 de julho de 2023 – Os setores de alimentação fora do lar e de hotelaria são considerados fortes geradores de empregos e impulsionadores da economia. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira revelam que os dois segmentos, juntos, geraram 452 empregos com carteiras assinada na Região Metropolitana de Campinas (RMC), enquanto o saldo de todos os setores foi negativo em 788 vagas. No acumulado do primeiro semestre, Alimentação e alojamento empregaram 3.326 novas pessoas.

Segundo o Caged, em junho os setores, somados, registraram 3.133 admissões e 2.681 demissões, fechando o mês com um saldo positivo de 452 novas contratações formais. Entre janeiro e junho, as empresas desses segmentos tiveram um saldo de 3.326 contratações.

Por segmento, a alimentação, que engloba restaurantes, bares, lanchonetes cafeterias, food truck, dentre outros negócios, foi responsável pela criação de 405 novos postos de trabalhos, resultado de 2.888 admissões e 2.483 demissões. O destaque foi a cidade de Campinas, com mais da metade do total: 226 empregos, seguida de Santa Bárbara D´Oeste (58), Hortolândia (34), Indaiatuba (28) e Americana (24). Dos 20 municípios da RMC, 13 tiveram saldo positivo, cinco negativos e dois (Artur Nogueira e Cosmópolis, com saldo zero).

O setor hoteleiro, que também vive forte expansão no ano, admitiu no mês de junho 245 pessoas e demitiu 198, fechando o mês com um saldo positivo de 47 empregos com carteiras assinadas. Com maior número de hotéis da RMC e também principal destino de eventos corporativos, os hotéis de Campinas tiveram saldo de 17 vagas. Hortolândia e Paulínia (5), Itatiba e Monte Mor (4) foram as outras cidades com maiores saldos.

Para o presidente do Campinas e Região Conventin & Visistour Bureau (CRC&VB Visite Campinas), Vanderlei Costa, os números de junho e acumulados do ano mostram a vitalidade da hotelaria na RMC pós-pandemia. “A estabilidade na taxa de ocupação e o forte ritmo dos eventos corporativos, com crescimento de 60% neste ano, levam os hotéis a expandirem seus quadros de funcionários, gerando empregos em toda a região”, explica.

“Teremos um segundo semestre bastante movimentado na região, com a Festa do Peão de Jaguariúna e Expoflora, que atraem mais de 300 mil pessoas, além da alta demanda de eventos corporativos, o que deve manter o ritmo de geração de empregos”, acrescenta.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, Matheus Mason, ressalta a força do setor de bares e restaurantes como um dos maiores geradores de empregos, contribuindo para a economia regional.

“Mesmo com todas as dificuldades, o setor continua abrindo vagas e gerando empregos”, afirma. “Isso reforça a importância do segmento estar na alíquota especial da Reforma Tributária, para que com um tratamento diferenciado possamos nos recuperar dos impactos decorrentes da pandemia, das pressões inflacionárias do início do ano e continuarmos a gerar mais emprego”;