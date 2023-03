RMC APRESENTA DIAGNÓSTICO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS EM EVENTO NESTA SEXTA EM CAMPINAS

Estudo desenvolvido pela Unicamp aponta diretrizes para saúde regional e será apresentado ao Conselho de Desenvolvimento da RMC

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresenta nesta sexta-feira, dia 17 de março, em Campinas, um diagnóstico da saúde na RMC. O estudo foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e irá compor uma série de levantamentos de dados feito pelo Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI), para a plataforma Infratech – Gestão Pública Inteligente, braço de apoio do Conselho. O evento será realizado no Salão Campinas do Royal Palm Hall, às 10h.

Segundo o presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), o estudo vai subsidiar os municípios com vistas à construção do futuro Hospital Metropolitano, que irá criar pelo menos 200 novas vagas e deverá desafogar a fila da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross), do Governo do Estado de São Paulo.

“É um estudo que vai dar as diretrizes para a saúde regional e se alinha à nossa luta pela construção do Hospital Regional, uma bandeira de todos os prefeitos que integram o Conselho de Desenvolvimento da RMC”, explica Gustavo Reis.

A saúde é o primeiro de seis setores estruturantes que integram os estudos da plataforma Infratech. Os demais são: segurança, educação, saneamento básico, energia e mobilidade, que também terão diagnósticos municipais apresentados ao longo deste ano.

Além dos prefeitos da RMC, deverão participar do evento deputados e secretários municipais e estaduais, entre outras autoridades.

INFRATECH

A plataforma Infratech foi lançada com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. O projeto já conta com a certificação de 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech e estão aptos à sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.