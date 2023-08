RMC DISCUTE TREM INTERCIDADES E SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE

Com a presença de prefeitos, representantes do Estado e especialistas, encontro será realizado na próxima segunda-feira, dia 21, no Royal Palm Plaza, em Campinas

O projeto do Trem Intercidades (TIC), que prevê a ligação da região de Campinas a São Paulo, será o principal tema do “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade”, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI). O evento – que será liderado pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB) – será realizado na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto, a partir das 9h, no Royal Palm Plaza Resort, em Campinas.

O painel sobre o TIC será apresentado pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. O subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, também tem presença confirmada.

O Polo de Inovação e Desenvolvimento será o segundo tema, apresentado por Marcelo Coluccini, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas.

Na sequência, virá o painel Inovação em Projetos para Mobilidade, ministrado por Caio Fontana, da Fundação Vanzolini. Por fim, o tema Viabilidade em Projetos para Mobilidade será apresentado pelo presidente do IMCI, Luigi Longo, encerrando o evento.

Também devem participar prefeitos, secretários municipais, especialistas da área de mobilidade, entre outras autoridades e convidados.

“Esse evento dá continuidade à apresentação dos seis eixos estruturantes do projeto Infratech, iniciados em março. Já falamos sobre saúde e educação, e agora é a vez da mobilidade. E o projeto do Trem Intercidades, que deverá ser finalmente licitado pelo Governo do Estado ainda neste ano, entrou na pauta do evento e vamos receber o secretário Benini, que trará mais informações sobre o projeto”, disse Gustavo Reis.

“Nesta versão do Infratech, agora traremos a mobilidade como pauta, e com objetivo concreto de discutirmos a estratégia para melhor aproveitamento junto ao projeto do Trem Intercidades, que poderá trazer enorme impacto para nossa região”, informa Luigi Longo.

SOBRE O INFRATECH

O evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade” integra um pacote de seis áreas estruturantes de coleta de dados e diagnósticos do projeto Infratech – Gestão Pública Inteligente, do IMCI, que auxilia as ações do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

A plataforma Infratech foi lançada em 2022, pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. O projeto já conta com a certificação de 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech e estão aptos à sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.

O objetivo do Infratech é sensibilizar os agentes públicos para o entendimento dos benefícios que o adequado gerenciamento de dados pode trazer aos municípios e o impacto evolutivo que a tecnologia pode oferecer.

Foto: Ivair Oliveira