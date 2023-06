RMC TERÁ COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À FEBRE MACULOSA

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá um comitê técnico para enfrentamento à febre maculosa. A medida foi aprovada durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC realizada nesta sexta-feira, dia 16 de junho, na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), em Campinas. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

“Dessa forma, unidos, nós vamos criar esse comitê para criamos um padrão e reunir todas as vigilâncias epidemiológicas dos 20 municípios da RMC, em parceria com o Estado, para podermos enfrentar a febre maculosa de maneira unida e padronizada”, explicou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB).

Entre as ações conjuntas entre as cidades previstas para o comitê estão a capacitação de médicos e profissionais da saúde, para reconhecimento precoce da doença e o tratamento adequado para os casos suspeitos de febre maculosa, além da comunicação para alertar sobre o risco de febre maculosa em locais em que já existiu a transmissão.

A proposta de criação do comitê foi feita pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi, que também é médico. Outros prefeitos também participaram do encontro e endossaram a nova medida. Saadi destacou a importância de trabalhar em conjunto com as 20 cidades porque a RMC toda é endêmica, ou seja, tem a presença da bactéria Rickettsia, causadora da febre maculosa, transmitida pelo carrapato-estrela, há mais de 20 anos.

Foto: Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas