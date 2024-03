RODA DE CONVERSA SOBRE POESIA E LITERATURA NO PRÓXIMO SÁBADO

No próximo sábado, dia 16 de março, às 19h, acontece no Grupo Já de Teatro uma roda de conversa com o tema “Poesia e Literatura: prazer e saúde em forma de palavra”.

O grupo Já de Teatro fica na Rua Júlia Calhau Rodrigues, 426, no bairro Nova Jaguariúna. A evento será acessível em libras. Compareça!

O projeto cultural foi selecionado para receber recursos por meio da Lei Federal Paulo Gustavo.