Roda de samba com protagonismo feminino chega a Campinas em quatro datas diferentes

Crédito: Divulgação

O Festival Mandingueira começa no sábado, dia 30/09, e terá rodas de samba abertas ao público, que pode levar instrumentos e participar

No próximo sábado, 30 de setembro, o Festival Mandingueira chega à cidade propondo muito samba e participação do público em quatro datas, até o fim de outubro. Formado por mulheres, os shows e as rodas de samba terão entrada solidária, com doação de 1 quilo de alimento não perecível. O projeto é contemplado pelo Fundo Investimentos Culturais de Campinas (FICC), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Participam do Festival Mandingueira cantoras, instrumentistas e compositoras da cidade e da Região Metropolitana de Campinas, vindas de Americana, Sorocaba e Itu, por exemplo. Elas se reunirão para espalhar samba e também convidam quem quiser a levar seus instrumentos para participar. Após o show inicial, a roda de samba será aberta aos presentes.

O primeiro evento será no sábado, dia 30 de setembro, na Casa de Cultura Ibaô, na Vila Padre Manoel de Nobrega, a partir das 15h. Já a segunda roda de samba está marcada para o dia 7 de outubro, também no sábado, na Praça do Coco, no Distrito de Barão Geraldo. Será às 11h, com a participação de intérpretes e compositoras de Campinas e região.

Outras duas reuniões estão agendadas para os sábados 21 e 28 de outubro, em lugares diferentes (veja programação abaixo). Como entrada, a organização do Festival solicita a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Serviço:

Mandingueira convida “Samba de Moleca”

Data: 30/09/2023 (sábado)

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura Ibaô

Endereço: rua Ema, nº 312, na Vila Padre Manoel de Nobrega, em Campinas



Mandingueira convida intérpretes e compositoras de Campinas e região

Data: 7/10/2023 (sábado)

Horário: 11h

Local: Praça do Coco

Endereço: rua José Martins, n° 738, Barão Geraldo, em Campinas

Mandingueira convida “Em Família”

Data: 21/10/2023 (sábado)

Horário: 15h

Local: Sede Sociedade Beneficente dos Amigos da Vila IAPI

Endereço: rua Alamir Carneiro Silva, n° 170, na Vila Iapi, em Campinas

Mandingueira Autoral

Data: 28/10/2023 (sábado)

Horário: 15h

Local: Sala dos Toninhos (Estação Cultura)

Endereço: rua Francisco Teodoro, nº 1.050, na Vila Industrial, em Campinas