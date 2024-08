Rodada da Copa Santo Antônio 2024: Emoção no Campo Municipal

No último final de semana, o Campo Municipal José Ferreira Neto foi palco de mais uma emocionante rodada da 1ª Copa de Santo Antônio de Futebol 2024. A competição, que tem movimentado a comunidade local, contou com jogos acirrados no sábado e no domingo, garantindo muitas emoções para os torcedores presentes.

A rodada teve início no sábado com dois jogos. No primeiro confronto, a equipe do Paulista mostrou sua força ao vencer o 100 Limites por 4 a 2, em uma partida cheia de oportunidades. Logo em seguida, o Figueirense conquistou uma vitória sólida contra o Canarinho, com o placar final de 2 a 0.

O domingo continuou com mais duas disputas intensas. O Real Aliança entrou em campo determinado e venceu o Alagoas F.C por 3 a 1. Fechando a rodada, o Dioferre conseguiu uma vitória apertada sobre o C.S.K.A, com o resultado de 2 a 1.

Para o próximo final de semana, novas emoções estão garantidas. A bola rola no sábado, 17 de agosto, a partir das 13h30, com o confronto entre C.S.K.A e Alagoas F.C. Em seguida, às 15h15, o Dioferre enfrenta a equipe do Explosão, prometendo mais um jogo disputado.

No domingo, 18 de agosto, a rodada começa cedo, às 8h, com a partida entre Maria Helena F.C e 100 Limites. Fechando o final de semana, às 09h45, o Paulista volta a campo para enfrentar o Figueirense.

A 1ª Copa de Santo Antônio de Futebol 2024 tem se mostrado um grande sucesso, reunindo equipes competitivas e proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a comunidade. Não perca os próximos jogos e venha torcer pelo seu time favorito!

Imagem Ilustrativa