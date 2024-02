Rodada da semana define últimas vagas do mata-mata do Municipal de Futsal

Faltam apenas seis partidas para a definição dos jogos do mata-mata, da Primeira e Segunda Divisão do Municipal de Futsal da Estância de Amparo.

Hoje, 7, três jogos acontecem. Às 19h15, tem Independente e Alados e Racing 3P e Jardim Brasil, às 20 horas pelo grupo F. Às 20h45, pelo grupo G, tem Alphas 3P e EC Pumas, pelo grupo G.

Amanhã, 8, tem mais três jogos, com União Juventus e Pumas Futsal fechando o grupo G. às 20 horas, Ajax City 3P e Lunáticos e às 20h45, Aliados e Amigos Silvestre IV fecham o grupo H. Quarta-feira, 7 de fevereiro

Na Segunda Divisão, já estão confirmadas as participações de Amigos Futsal, Juventude, Resenha, AAJC, Castelo FA, Pino Futsal, Penharol, Madri Futsal, Lótus e Manchester Jr.

Na Primeira Divisão, Manchester, Bargunça, Maiorais, Camanducaia e Celtic garantiram as vagas e aguardam os jogos desta semana.

As partidas acontecem no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de Campos Cintra, com entrada franca.