Rodada define finalistas do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A

Crédito Foto: Manoel de Brito

Decisão será disputada no domingo, 1º de dezembro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, após a final do 3° Campeonato de Futebol Feminino

Mais de 2.500 pessoas acompanharam a vitória por 2 a 0 do Parque Brasília sobre o Meninos da Vila Rica, no último domingo

Parque Brasília e Esporte Clube Pureza são os finalistas do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A na temporada de 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas. A decisão vai ser disputada no próximo domingo, dia 1º de dezembro, a partir de 10h30 da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com entrada de graça dos torcedores.

Outra atração será a final do 3° Campeonato de Futebol Feminino com Athletico Unidos e Independiente FC, um pouco mais cedo, a partir de 8h30, confirmando o crescimento das mulheres no esporte.

Os finalistas

Um público superior a 2.500 pessoas acompanhou a vitória por 2 a 0 do Parque Brasília sobre o Meninos da Vila Rica, pelas semifinais do Amador Masculino, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo, no último domingo, dia 24 de novembro. A equipe do Parque Brasília, fundada há 55 anos, busca o bicampeonato da Série Ouro A, sendo que o primeiro título foi comemorado em 2017.

Na outra semifinal, o Esporte Clube Pureza teve ótima atuação frente o Vila Rica Tipo Colômbia e venceu pelo placar de 3 a 0, na praça dos Trabalhadores, na Vila Castelo Branco, também com presença de bom público. O Pureza já tem 26 anos de fundação e durante este período sempre tem procurado competir em alto nível, assegurando espaço importante no cenário esportivo da cidade.

Competição valorizada

O campeonato teve início no dia 1º de setembro com a participação de 32 equipes e mais de mil inscritos entre atletas, comissão técnica e dirigentes, com o regulamento sendo aprovado pelos representantes das agremiações no Congresso Técnico realizado ainda no primeiro semestre, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal. Com a final programada para o próximo fim de semana, será um total de 127 partidas.

Na fase classificatória os participantes foram distribuídos em quatro grupos, compostos por oito equipes cada, que se enfrentaram em turno único, dentro do próprio grupo. Foram sete rodadas e os quatro melhores times de cada grupo fizeram parte do ranqueamento dos 16 melhores que integraram o início da fase eliminatória, com a disputa das oitavas de final. O critério do chaveamento foi a melhor campanha contra a 16ª, a segunda melhor campanha diante da 15ª, e assim, sucessivamente.

Nas oitavas de final e quartas de final, nas partidas que terminaram empatadas, seguiu à frente o time de melhor campanha. Somente nas semifinais e final, adotou-se o critério de cobranças de penalidades máximas, no caso de igualdade nos 80 minutos regulamentares. Dessa forma, se houver empate na decisão entre Pureza Esporte Clube e Parque Brasília, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Final Feminina

A grande final do 3º Campeonato de Futebol Feminino de Campinas entre Athletico Unidos e Independiente FC também vai ser disputada no domingo, dia 1ª de dezembro, com início às 8h30, no estádio Brinco de Ouro.

Um total de 12 equipes se inscreveram para disputar a competição, com atletas a partir de 13 anos, sendo que a largada ocorreu no dia 7 de setembro.

Foram compostos três grupos na fase classificatória, com os times se enfrentando dentro do próprio grupo. O ranqueamento definiu os confrontos para as oitavas de final. Na fase eliminatória, Athletico Unidos e Independiente mostraram força e organização para alcançar presença nesta decisão que promete ser de muito equilíbrio.