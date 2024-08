RODADAS DAS TAÇAS OURO E PRATA DO FUTSAL AMADOR TÊM MAIS DE 100 GOLS

Dezesseis jogos do Campeonato Municipal de Futsal Amador 2024 de Jaguariúna movimentaram o fim de semana. No domingo, pela Taça Ouro, foram realizadas quatro partidas no Ginásio do Azulão e, no sábado, pela Taça Prata, outros 12 jogos na Roseira de Baixo e no Azulão.

Ao todo, foram marcados 101 gols nas 16 partidas. Confira abaixo todos os resultados.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

RESULTADOS – TAÇA OURO

4ª rodada – domingo (11/08)

Vila Nassif 2 X 5 Família Planalto

Olímpico 3 X 4 Barcelona

Resenha 3 X 1 Napoli

Revelação 4 X 7 Planalto

RESULTADOS – TAÇA PRATA

2ª rodada – sábado (10/08)

ALIANÇA JR. 2 X 6 CRUZEIRO

JUVENTUDE 1 X 9 BOTEQUIM FUTSAL

VILA SÃO JOSE 4 X 3 LOS PARÇAS

PAULISTA 3 X 2 AJAX

SUDESTE 3 X 1 RED BULL

AUDAZ 5 X 3 MADRID

AVENIDA 1 X 3 ALIANÇA

BEIRA RIO 5 X 3 CASCAVEL

EXPRESSINHO 2 X 4 MAC

FLORIPA 1 X 3 ROSEIRA DE BAIXO

CORINGÃO 2 X 2 PERALTA B

VILA CAIUBI 2 X 2 BEIRA RIO B

Foto: divulgação