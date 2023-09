Rodovia administrada pela Renovias leva à maior exposição de flores da América Latina

Concessionária está com Plano Operacional Especial até 24 de setembro para garantir tranquilidade de turistas que chegam à Holambra

A tradicional Festa das Flores de Holambra (SP) tem, ano a ano, atraído um número cada vez maior de turistas de todo o Brasil. Muita gente vem da capital paulista, de Minas Gerais, e de outras partes do país, visitar a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina e aproveitar o passeio para conhecer as belezas do interior de São Paulo.

Para isso, é necessário que a principal via de acesso à cidade de Holambra, a Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), administrada pela Renovias, esteja preparada para receber um fluxo de veículos acima da normalidade, especialmente aos feriados e finais de semana.

Em todo o trecho de gestão da concessionária os motoristas podem contar com atendimento 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Além disso é possível saber condições de tráfego antes de sair de casa, por meio do site www.renovias.com.br.

O evento vai até dia 24 de setembro – e especialmente aos finais de semana e nos dias 7 e 8 de setembro, quinta-feira e sexta-feira, das 9h às 19h – o Plano Operacional Especial precisa ser colocado em prática.

Além dos recursos operacionais utilizados em condições normais de tráfego, a Renovias irá disponibilizar para os dias e horários de pico mais sete veículos operacionais extras: 2 ambulâncias, 2 guinchos leves, 2 inspeções de tráfego e 1 veículo de apoio (supervisão).

O EVENTO

Esta é a 40ª edição da Expoflora e a organização do evento espera receber um público de 400 mil pessoas e 2.500 excursões. O evento terá ainda 120 expositores, 7.000 empregos gerados direta e indiretamente, e um impacto econômico de R$80 milhões na região.

Em 2023, a festa vai homenagear o aniversário de 165 anos da imigração holandesa no Brasil e 75 anos da imigração em Holambra, proporcionando, além da beleza natural das flores e plantas, um mergulho cultural com cerca de 250 apresentações típicas de dança e música, gastronomia holandesa e variada, parque de diversões, fazendinha, museu cultural, o desfile da parada das flores, chuva de pétalas de rosas, passeio turístico Magic Garden Holambra, entre outras atrações.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Expoflora: www.expoflora.com.br

SOBRE A HOLAMBRA

Holambra é uma antiga colônia holandesa e o seu nome é a junção das palavras Holanda, América e Brasil. A cidade hoje, conta com 15 mil habitantes, mas continua preservando os costumes, as tradições, a arquitetura e a culinária holandeses.

Reconhecida, em junho de 2011, como a Capital Nacional das Flores, Holambra e sua microrregião são, hoje, o maior centro de comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil, que responde por cerca de 70% das vendas do setor.

LOCALIZAÇÃO

Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Holambra fica há exatos 134 km da Praça da Sé, marco zero da Capital Paulista. O percurso possui excelentes rodovias, com pistas duplas, que permitem uma viagem em pouco menos de 2h. Do centro de Campinas até a Cidade das Flores são apenas 39 km, um percurso de, no máximo, 40 minutos.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.