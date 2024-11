Rodoviária de Campinas é o ponto de partida para aproveitar os feriados de novembro

Confira os destinos mais procurados nesta época do ano e a melhoria de infraestrutura que vem sendo feita no terminal

O mês de novembro é um convite para viajar. Com dois feriados para aproveitar – Proclamação da República, em 15/11, sexta-feira, e Consciência Negra, em 20/11, quarta-feira – é hora de escolher o destino e arrumar as malas para curtir as datas celebrativas. A expectativa é que mais de 84.000 pessoas passem pela rodoviária somente no feriado da Proclamação da República.

A Rodoviária de Campinas é o ponto de partida para muitos destinos no Brasil e oferece toda a estrutura, segurança e conforto aos seus passageiros. Por exemplo, o terminal conta com diversos serviços disponíveis em suas instalações, como restaurantes, lanchonetes, lojas e outras opções para oferecer aos usuários conveniência e praticidade sem precisar sair da rodoviária.

Seja para um lanche rápido, uma necessidade de última hora ou comprar um presente para levar na viagem, a rodoviária tem a solução em suas instalações, facilitando a vida dos passageiros.

Os destinos mais procurados durante os feriados de novembro a partir da Rodoviária de Campinas são São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Praia Grande (SP) e Curitiba (PR). Abaixo, confira algumas dicas de passeios nessas localidades e corra para reservar a sua passagem para não perder a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer destinos incríveis e divertidos para todos os públicos.

São Paulo

A maior cidade do Brasil é recheada de atrações para todos os gostos. A capital do estado possui diversos museus, como o Museu do Ipiranga, Museu de Arte Moderna e Pinacoteca. Se preferir diversão ao ar livre, não deixe de visitar o Jardim Botânico e o Parque Villa-Lobos ou caminhar pela avenida Paulista, que sempre oferece entretenimento aos visitantes.

Outra dica na cidade é aproveitar a vida gastronômica. É possível encontrar comida típica de quase todo o mundo, passando pela japonesa, italiana, tailandesa e árabe, entre outras. Lá também é possível comer pratos típicos de diversas regiões do Brasil.

Rio de Janeiro

Destino já tradicional em férias e feriados, o Rio de Janeiro continua sendo um atrativo que agrada pessoas de todas idades. Entre as dicas de passeios na cidade maravilhosa, temos a Quinta da Boa Vista, parque municipal no Bairro Imperial de São Cristóvão, localizado na Zona Central da cidade, onde, além do passeio ao ar livre, vale uma visita ao museu e ao BioParque. Já o AquaRio é o maior aquário marinho da América do Sul, e permite ao visitante conhecer mais de 360 espécies do Brasil e do mundo, trazendo diversão e aprendizado.

Já conhecidos, mas sempre atraentes, temos o Cristo Redentor e Bondinho do Pão de Açúcar, que garantem vistas espetaculares. Vale também reservar um tempinho para relaxar nas praias da cidade, desde as famosas Copacabana e Ipanema, até outras menos badaladas, como a Praia do Pepê e a Praia da Reserva.

Belo Horizonte

Na capital mineira, o turista pode experimentar os pratos típicos da região, como o autêntico pão de queijo, feijão tropeiro e uma goiabada com queijo mineiro. Quem quiser um pouco de história, não pode deixar de visitar o Museu de Arte da Pampulha e o Museu Mineiro. Vale reservar um tempo para conhecer o Parque Municipal Américo Renné e o Parque Guanabara, que oferecem diversão para pessoas de todas as idades.

Praia Grande

Uma das cidades mais procuradas no litoral paulista, a Praia Grande oferece toda estrutura aos visitantes. Entre as praias mais famosas, destacam-se a Praia do Canto do Forte, Praia da Guilhermina e Praia Solemar. Se entre um banho de mar e outro sobrar tempo, vale passear na Fortaleza de Itaipu e no Palácio das Artes.

Curitiba

A capital paranaense tem atraído cada vez mais turistas. O Jardim Botânico é uma atração quase obrigatória para quem visita a cidade, com paisagens e arquitetura de tirar o fôlego. Os Parques Tanguá e Barigui são espaços para caminhar e aproveitar momentos de tranquilidade. Já o Museu Oscar Niemeyer é um atrativo tanto pelas exposições como pela sua arquitetura única e bela.

Não deixe de experimentar as comidas típicas paranaenses. Barreado, pierogi e a carne de onça são pratos que vão agradar os paladares dos visitantes.

“A partir da rodoviária de Campinas é possível chegar aos destinos turísticos mais procurados no país. Mais do que somente a viagem, buscamos oferecer aos passageiros uma experiência positiva. Por isso, contamos com diversos serviços, produtos e outras conveniências em nosso terminal. Buscamos sempre aprimorar a nossa estrutura para oferecer acessibilidade, segurança, conforto e praticidade aos usuários, por isso estamos realizando investimentos constantes em melhorias nas nossas instalações”, afirma Clair do Valle Junior, gerente do Terminal Rodoviário de Campinas, se referindo aos novos elevadores da rodoviária.

Novos elevadores

O Terminal Rodoviário de Campinas segue investindo na melhoria de suas instalações. Os elevadores estão sendo substituídos por modelos novos para oferecer aos passageiros e usuários da rodoviária a melhor experiência, acessibilidade e conforto em suas dependências.

A rodoviária de Campinas conta com quatro elevadores para servir de apoio e alternativa às escadas rolantes, especialmente para aqueles passageiros que possuem algum tipo de limitação de locomoção, idosos ou que carregam bagagens e utensílios pesados.

Os antigos elevadores estão sendo trocados por modelos modernos e eficientes, projetados para atender a demanda crescente e intensiva de passageiros que se locomovem pela rodoviária. A modernização faz parte do compromisso da administração em oferecer um ambiente mais acolhedor e funcional para todos.

Entre as características dos novos elevadores, podemos destacar a tecnologia que permite maior precisão na parada do equipamento, maior disponibilidade e sistema de resgate manual em caso de emergência, tornando mais fácil a soltura de passageiro preso, além de maior eficiência energética.

“Essa atualização dos elevadores do terminal busca oferecer a melhor experiência aos nossos passageiros e também reflete nosso compromisso com a inovação e a qualidade dos serviços prestados”, afirma Clair.

Dos quatro elevadores, um já foi substituído e o segundo estará pronto ainda neste mês. O terceiro e o quarto elevadores serão trocados pelos novos modelos no primeiro semestre de 2025, de modo que não impactem na operação do terminal, uma vez que cada substituição leva em torno de dois meses. Dessa forma, além de disponibilizar os novos equipamentos, a rodoviária está ainda mais preparada para oferecer o melhor serviço nos feriados de novembro e no final do ano, quando o movimento do terminal fica mais intenso por conta das férias.

Durante o período da troca, haverá uma equipe do terminal orientando e ajudando os passageiros para garantir que tudo ocorra de forma tranquila e eficiente. O objetivo é garantir aos usuários uma tecnologia de ponta, segurança e maior capacidade.

Sobre a Socicam

Líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, a Socicam é especialista em viabilizar soluções para gestão de terminais rodoviários, aeroportuários, portuários e urbanos, sempre com foco no bem-estar do cidadão. Com 52 anos de trajetória, é responsável pela gestão de 117 empreendimentos em todas as regiões do país. Por mês, são mais de 130 milhões de pessoas atendidas em todos os modais de transporte, com mais de 5 milhões de partidas de ônibus, aviões e embarcações.

