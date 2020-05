Rodovias paulistas têm queda de 4,2% na movimentação durante o feriado prolongado

O Governo de São Paulo registra queda de 4,2% no movimento das rodovias do Estado de São Paulo neste feriado prolongado. De quarta-feira (20) a segunda (25), passaram pelas rodovias concedidas e administradas pelo DER 7,1 milhões de veículos. No mesmo período da semana anterior foram 7,4 milhões.

As quedas mais expressivas se deram tanto nas rodovias que dão acesso ao litoral quanto no Rodoanel Mário Covas, importante ligação entre as principais rodovias que chegam à capital paulista.

O sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, registrou redução de 7,9% na movimentação total nos 6 dias de feriado. A rodovia dos Tamoios teve redução de 2,1% e a rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) apresentou queda de 6% na movimentação.

No Rodoanel Mário Covas, a redução foi ainda mais significativa, de 13,2%. Em números, foram quase 200 mil veículos a menos, passando de 1,4 milhão veículos para 1,2 milhão.

“A decisão do Governo de São Paulo de antecipar os feriados reduziu a movimentação nas rodovias do Estado. O distanciamento social, de acordo com as autoridades médicas, é a melhor alternativa para evitarmos contaminações e sobrecarga de atendimento nos hospitais. São Paulo dá exemplo de ação prática que beneficia toda a população”, afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Durante o período não foram instalados bloqueios ou implantadas restrições de utilização das rodovias paulistas pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Apesar disso, o acesso às praias foi restrito pelas Prefeituras locais. O Governo de São Paulo ofereceu apoio aos municípios que instalaram barreiras sanitárias em seus perímetros.

Redução nas estradas:

– Sistema Anchieta/Imigrantes – queda de 7,9 % (de 360.239 veículos para 331.851);

– Rodovia dos Tamoios – queda de 2,1% (de 104 mil veículos para 101 mil);

– Rodovia Rio-Santos (SP 55 norte) – queda de 2,3% (91 mil veículos para 88 mil);

– Rodovia padre Manoel da Nóbrega (sp 55 sul) – queda de 6% (166 mil veículos para 156 mil);

– Mogi Bertioga (SP 88) – queda de 4,7% (31 mil veículos para 29 mil);

– Sistema Anhanguera/Bandeirantes – queda de 2,4 % (de 1,5 milhão de veículos para 1,4 milhão);

– Sistema Castello Branco/Raposo Tavares – queda de 1,5% (de 1,19 milhão de veículos para 1,17 milhão);

– Rodoanel Mário Covas – queda de 13,2 % (de 1,4 milhão veículos para 1,2 milhão).