RODRIGO CANCELA GASTO DE 1 MILHÃO DE REAIS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ÁREA PARA FEIRA LIVRE

Em decisão compartilhada com os vereadores e discutida com representantes da Feira Livre do Parque Cidade Nova na segunda-feira (11), o prefeito Rodrigo Falsetti suspendeu em definitivo a mudança dos expositores para o canteiro central da Avenida Júlio Xavier da Silva, barrando o investimento de cerca de R$ 1 milhão previsto pela administração anterior para adequações no local.

De acordo com o prefeito, “além de evitar a derrubada desnecessária de mais de uma dezena de árvores”, o município economizará recursos obtidos através de financiamento que seriam usados para cobrir com massa asfáltica área verde usada rotineiramente pelos guaçuanos para prática de esportes e lazer.

“Esse dinheiro será reaproveitado para obras mais urgentes de infraestrutura que beneficiem efetivamente os moradores de Mogi Guaçu”, destacou o prefeito. “Acreditamos que esta seja uma atitude responsável e condizente com o momento que estamos vivendo, de poucos recursos e grandes desafios”.

Rodrigo ressaltou ainda que decidirá futuramente, a partir de diálogo com os feirantes, um novo espaço mais bem estruturado para receber as atividades da Feira Livre, realizada nas manhãs de domingo com mais de 210 barracas, uma das maiores e mais completas em toda a região.

O cancelamento da obra, segundo o prefeito, já está sendo discutido pela Prefeitura com a empresa responsável para que o contrato seja desfeito de forma amigável, sem maiores prejuízos ao município.