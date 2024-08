Rodrigo Falsetti lidera disputa em Mogi Guaçu com 61,4% da intenção de votos

Levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 22 de agosto, aponta liderança de Rodrigo Falsetti (PSD) na disputa para prefeito de Mogi Guaçu com 61,4% das intenções de voto em cenário estimulado.

No segundo lugar, em empate técnico, estão Walter Caveanha (PSB), com 12,7%, e Dr. Nora (PL), com 10%. Atrás deles, Miro Sutério (Solidariedade), com 2,3%. Brancos e nulos somam 8,6% 5% afirmam estar indecisos. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais.

A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 21 de agosto, ouviu 700 eleitores, com grau de confiança de 95%. Ela foi registrada pelo instituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09954/2024.

Em resposta espontânea, quando as alternativas de candidatos não são apresentadas ao eleitor, Rodrigo surge com 33,6% das menções, seguido por Dr. Nora com 3,7% e Walter Caveanha, com 1,7%. Os resultados do levantamento foram repercutidos já na tarde de ontem por veículos de imprensa de projeção nacional, como a TV Band e os sites da VTV/SBT, da Jovem Pan e das revistas Veja e Oeste.