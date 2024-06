Rodrigo Falsetti oficializa pré-candidatura à reeleição ao lado de Major Tuckumantel

O prefeito Rodrigo Falsetti, de Mogi Guaçu, oficializou no último sábado, 22 de junho, sua pré-candidatura à reeleição pelo PSD. O anúncio foi feito durante evento que reuniu deputados, 10 vereadores, lideranças locais e da região, representantes de 10 partidos, apoiadores e o presidente nacional da sigla à qual está filiado, Gilberto Kassab, que é secretário estadual de Governo e Relações Institucionais da gestão Tarcísio de Freitas.

Acompanhado pelo pré-candidato a vice, Major Marcos Tuckumantel, do MDB, Rodrigo aproveitou o encontro para fazer uma prestação de contas de seu mandato às centenas de pessoas presentes, ressaltando “a dedicação diária de toda a equipe e um trabalho que fez em 3 anos, em diferentes áreas, mais do que se viu nos últimos 16”.

“Não nos escondemos debaixo da mesa diante dos desafios. Estivemos nas ruas, olhando no olho das pessoas, nos dias de alegria e também nos de dificuldade”, destacou. “Enfrentamos o período mais crítico da pandemia garantindo atendimento a todos os que precisaram. Enfrentamos queda de arrecadação com salários em dia e obras em andamento por toda a cidade. Trabalhamos muito pra resgatar o Guaçu do abandono e entregar às pessoas uma cidade melhor para viverem”.

A gestão de Rodrigo foi enaltecida pelas lideranças presentes. “Não podia deixar de vir aqui para declarar meu total apoio a este que é o melhor prefeito do Estado de São Paulo”, afirmou Barros Munhoz, deputado estadual pelo PSDB. Na mesma linha, o deputado federal Saulo Pedroso (PSD) se referiu ao pré-candidato de seu partido como “um dos principais prefeitos de São Paulo e do Brasil”.

Maria Rosas, deputada federal pelo Republicanos, afirmou que Rodrigo “desempenha na cidade um trabalho brilhante”. Kassab, por sua vez, ressaltou que o prefeito “encanta pela sua vontade de acertar. Sua garra”. “Você conquistou o governador Tarcísio. Sua parceria com ele e com o Estado é e continuará plena”, disse.

Arnaldo Jardim, que é deputado federal e coordenador da bancada paulista no Congresso Nacional, reforçou os laços de Rodrigo com a cidade, sua experiência e o fato de que o prefeito “não mudou em quatro anos”. “É o mesmo Rodrigo de sempre. Segue próximo das pessoas. Segue cuidando de Mogi Guaçu e falando da cidade com brilho nos olhos”, ressaltou.

O encontro reuniu 10 dos 11 vereadores da Câmara Municipal, além dos três suplentes que assumiram a função nesta legislatura. Estavam presentes ainda parte dos mais de 110 pré-candidatos a vereadores do grupo de Rodrigo, que conta hoje com apoio de 10 partidos.