Rompimento de adutora causa poluição em córrego no bairro São Bento

A canalização do esgoto que passa pelo bairro São Bento em Artur Nogueira teve um rompimento causando poluição no córrego que passa pelo bairro

De acordo com as informações o rompimento fica próximo ao sítio do Moacir Bombo e o esgoto antes de ser canalizado e tratado causava poluição no córrego e com o vazamento volta a poluir o córrego que atravessa todo bairro e deságua no rio Jaguari.