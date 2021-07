ROMPIMENTO DE ADUTORA NO CAPOTUNA INTERROMPE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA TERÇA-FEIRA

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna comunica aos moradores que um rompimento de adutora no Capotuna interrompe o abastecimento de água nesta terça-feira, dia 6 de julho, nos seguintes pontos: Avenida Antonio Pinto Catão sentido Guedes, incluindo os bairros Nassif, Rinaldi e Jardim Europa.

Segundo o DAE, o abastecimento de água na cidade será restabelecido gradativamente após a conclusão do serviço, previsto para ocorrer até o final do dia.

O DAE solicita a colaboração dos moradores para que reservem água e a utilizem de maneira racional, reservando-a para usos essenciais.

Fotos: Divulgação / DAE