ROMU apreende 178 pinos de cocaína no Jardim Santa Terezinha

A equipe da ROMU – Rondas Ostensiva Municipal – de Mogi Guaçu, composta pelos Guardas Civis Municipais Gonçalves, Everton, Edson e Vedovato, em patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha, neste domingo, 03, avistou um individuo em atitude suspeita mexendo em um vaso de flores.

Ao perceber a presença da viatura saiu em fuga pela via, sendo alcançado em frente a um estabelecimento comercial. O mesmo foi revistado, com ele foi encontrado a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em busca no vaso foi localizado 178 pinos de cocaína.

O mesmo foi apresentado na Central de Policia Judiciaria de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e autuou o individuo em flagrante delito por tráfico de drogas.