ROMU apreende adolescente suspeito de tráfico no bairro Nosso Chão, em Artur Nogueira

Ação contou com apoio do Canil e do Operacional; drogas, balanças de precisão, dinheiro e motocicletas foram localizados

Um adolescente foi apreendido pela ROMU de Artur Nogueira durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Nosso Chão. A ocorrência contou com apoio das equipes do Canil e do Operacional.

De acordo com as informações, o adolescente foi abordado por uma equipe da ROMU após demonstrar atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Durante a busca pessoal, os agentes localizaram dinheiro e um aparelho celular.

Ainda segundo a corporação, próximo ao local da abordagem foi encontrado um kit de crack. Ao ser questionado, o adolescente confessou que estaria envolvido com a venda de entorpecentes e informou que havia mais drogas em sua residência.

As equipes seguiram até o imóvel indicado, onde localizaram uma pedra bruta de crack, diversas pedras já prontas para serem embaladas, duas balanças de precisão, uma porção de pó amarelado análogo à cocaína e embalagens usadas para acondicionar os entorpecentes.

No local, também foram encontradas duas motocicletas de origem duvidosa, que deverão ser averiguadas pelas autoridades competentes.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados para as providências cabíveis. O caso será apurado pelas autoridades, considerando ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

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