13ª Roseira Race: tradicional evento esportivo vai acontecer no dia 24 de maio e inscrições já estão abertas

A 13ª Roseira Race vai acontecer no dia 24 de maio, no Campo da Roseira, e as inscrições para o tradicional evento esportivo estão abertas exclusivamente pelo link: www.kalangasbikers.com.br até o dia 20 de maio.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), o evento oferece 600 vagas para os competidores e contemplará a modalidade de mountain bike. “O percurso será em meio à natureza e proporcionará uma experiência completa de esporte e qualidade de vida para todos os participantes”, comentou o secretário-adjunto da SEL, Paulo César Moreira.

A competição do mountain bike será dividida em três categorias: Pró (35 km), Sport (30 km) e Turismo (14 km) e, assim, atenderá desde atletas experientes até iniciantes. A largada está marcada para às 8h30.

Além do caráter esportivo, a Roseira Race também reforça seu compromisso social e ambiental. “Para participar, cada atleta deverá contribuir com dois quilos de alimento não perecível e realizar a doação de óleo de cozinha usado, que serão destinados para ações sociais do município”, disse.

O evento vai premiar os competidores do 1º ao 5º lugar nas categorias Geral Pró, Geral Sport Masculino e Geral Sport Feminino. Todos os participantes que concluírem a prova também receberão medalha finisher, o que irá valorizar o esforço e a superação de cada atleta.

“A competição terá como objetivo incentivar a prática esportiva, promover saúde e bem-estar, além de fortalecer o turismo esportivo em Mogi Guaçu, o que irá consolidar a cidade como referência na realização de eventos esportivos de qualidade”, finalizou.