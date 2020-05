ROMU APREENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS NA VILA SÃO CARLOS

A equipe de ROMU – Ronda Ostensiva Municipal composta, pelos Guardas Civis Municipais Edson, Gonçalves, Everton e Vedovato em patrulhamento pela vila São Carlos avistaram dois indivíduos em frente a um comércio abandonado.

Ao perceber a aproximação da viatura os indivíduos tentaram sair em fuga, um dos indivíduos foi abordado na via com um pino de cocaína, e o outro entrou correndo para dentro do comércio, com uma sacola na mão tentando dispensar.

Os GCMs conseguiram capturar o individuo e fizeram a abordagem, com o mesmo foi localizado R $ 104,00 (Cento e quatro reais) em notas trocadas, na sacola foi localizado 80 pinos com cocaína e 26 pedras de crack.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Policia Judiciaria – CPJ, o homem que estava com um pino foi ouvido e liberado, o outro foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.