ROMU com apoio do Canil localiza drogas na área verde do córrego Cotrnis

Na última quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, através da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), em ação conjunta com o apoio do Canil, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na detecção e apreensão de substâncias ilícitas na área verde próxima ao córrego Cotrnis. O desfecho dessa operação culminou na condução de um indivíduo para a delegacia, sob a acusação de tráfico de drogas.

Os fatos se desenrolaram a partir de informações recebidas pelo Centro de Comunicação (CECOM), que havia recebido denúncias anônimas sobre atividade suspeita, no Bairro Sacilotto 2. De acordo com as denúncias, um indivíduo conhecido apenas pelo prenome “W”, estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Ele foi descrito como estando sem camisa, vestindo bermuda preta e portando uma pequena quantidade de entorpecentes, além de manter o restante escondido na área verde.

Diante dessas informações, a equipe da ROMU iniciou patrulhamento preventivo na área mencionada, avistando o suspeito, identificado como W.R.D.S., de 29 anos, com as características descritas na denúncia. Ao perceber a presença da viatura, W demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem policial. Durante a revista pessoal, foi encontrado com ele uma porção de uma substância semelhante à maconha e um celular Samsung.

Com o intuito de verificar as informações sobre o esconderijo das drogas, a equipe solicitou apoio do Canil, que compareceu ao local com o cão policial Lupy. Utilizando seu faro apurado, Lupy rapidamente localizou uma carteira de cigarro contendo seis porções de maconha, exatamente como descrito nas denúncias, escondida na vegetação da área verde.

Diante das evidências, W foi detido e conduzido, juntamente com as drogas e o objeto apreendido, até a delegacia de polícia local. Na delegacia, foi elaborado um boletim de ocorrência de natureza “tráfico de drogas”. Após os procedimentos legais, W foi liberado.

Essa ação da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira demonstra o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade, além de ressaltar a eficácia do trabalho conjunto entre diferentes unidades, como a ROMU e o Canil, na preservação da ordem pública.