ROMU de Artur Nogueira prende indivíduo por tráfico de drogas em ação na área verde do Bairro Jd Batistela

Da Redação

No último dia 27 de fevereiro, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Inspetoria de Artur Nogueira realizou uma ação de patrulhamento na Rua José Margonar, área verde do Bairro Jd Batistela, conhecida por ser um local de intenso tráfico de drogas. Durante a operação, os agentes avistaram um indivíduo identificado apenas pelo prenome (T), já conhecido pelas autoridades policiais, portando um embrulho plástico em sua mão direita.

Ao perceber a presença da viatura da ROMU, (T) demonstrou atitude de espanto e, rapidamente, descartou o embrulho no mato. Suspeitando da ação, os policiais procederam com a abordagem e busca pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

Diante da situação, a equipe solicitou o apoio do Canil, e o cão policial chamado LUPY foi acionado. Com o emprego de seu faro treinado, LUPY foi capaz de localizar o local onde (T) havia dispensado o embrulho. Após uma busca minuciosa, o cão policial encontrou um invólucro plástico contendo 10 pedras de uma substância amarelada semelhante ao crack.

Com base nos fatos observados, (T) foi detido e conduzido, juntamente com as drogas, dinheiro e outros objetos, até o plantão policial. Na delegacia, os eventos foram relatados às autoridades competentes, que deliberaram pela elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza (TRÁFICO DE DROGAS). Após os procedimentos legais, (T) foi liberado.

A ação da ROMU de Artur Nogueira demonstra o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e manter a ordem pública na região. A colaboração entre as diferentes unidades policiais, como a ROMU e o Canil, foi fundamental para o sucesso da operação e para a prisão do indivíduo envolvido nas atividades ilícitas.