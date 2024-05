ROMU de Artur Nogueira prende indivíduos por roubo de veículo ocorrido na cidade de Paulínia

A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira efetuou a prisão de indivíduos em decorrência de um roubo de veículo ocorrido na cidade de Paulínia. A ação, que contou com a atuação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), resultou na captura dos suspeitos e na recuperação de diversos itens relacionados ao crime, além da apreensão de entorpecentes.

O incidente teve sua origem na Av. XV de Novembro. No desenrolar da operação, foram realizadas importantes apreensões, que incluíram:

04 pinos contendo Cocaína: Indicativos do envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas.

02 pneus e 01 cadeirinha: Itens possivelmente relacionados ao roubo do veículo.

02 aparelhos celulares da vítima e 04 aparelhos celulares dos indiciados: Evidências cruciais para a investigação.

01 veículo Honda City: O carro roubado em Paulínia, agora recuperado pela ROMU.

02 bonés e 02 óculos: Possíveis objetos utilizados durante a ação criminosa.

De acordo com o relato da ROMU, a ação se desenrolou quando os agentes estavam em patrulhamento e receberam informações sobre o roubo ocorrido em Paulínia. Agindo com agilidade e precisão, os suspeitos foram localizados e conduzidos à delegacia local.

Na sequência, o delegado de plantão determinou a prisão dos adultos envolvidos e a apreensão do menor de idade. Além disso, o indivíduo que adquiriu os objetos provenientes do furto também foi detido, configurando-se como receptador dos itens roubados.

A atuação da ROMU foi fundamental para a rápida resolução desse caso, demonstrando o comprometimento das forças de segurança municipal em combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. A colaboração entre as diversas instituições envolvidas foi crucial para o desfecho bem-sucedido dessa operação.