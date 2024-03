ROMU de Artur Nogueira Realiza Apreensão de Drogas em Operação na Área Verde do Bairro Jd Batistela

Da Redação

Na última segunda-feira, dia 4 de março, a equipe da Romu Inspetoria de Artur Nogueira realizou uma operação de patrulhamento preventivo na Rua José Margonar, área verde do Bairro Jd Batistela. A região, conhecida pelos policiais como um local de intenso tráfico de drogas, foi alvo da atenção da equipe, resultando em uma importante ação contra o crime.

Durante o patrulhamento, os agentes da ROMU flagraram um indivíduo, identificado apenas como “J”, emergindo do meio do mato. Sua reação suspeita ao notar a presença da viatura chamou a atenção dos policiais, que prontamente o abordaram. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o suspeito durante a busca pessoal inicial, os policiais já possuíam informações de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na área, escondendo entorpecentes e dinheiro na vegetação circundante.

Com o intuito de localizar possíveis substâncias ilícitas, a ROMU solicitou o apoio do Canil, que enviou o cão policial “Lupy” para auxiliar na busca. Utilizando seu faro apurado, Lupy rapidamente identificou um saco plástico escondido no mato, contendo três kits distintos. No interior desses kits foram encontradas 42 pedras de uma substância amarelada, similar ao crack, além de 19 papelotes contendo uma substância branca, semelhante à cocaína. Além das drogas, uma quantia em dinheiro no valor de R$306,00 reais também foi apreendida.

Diante das evidências, “J” foi detido e conduzido juntamente com as drogas e o dinheiro até o plantão policial, onde os fatos foram narrados à autoridade policial. Após a deliberação da autoridade, foi elaborado o Boletim de Ocorrência de Natureza Tráfico de Drogas, e ao término dos procedimentos, o suspeito foi liberado.

Essa ação demonstra o compromisso da ROMU de Artur Nogueira em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade. O trabalho conjunto e a prontidão das equipes resultaram em mais uma importante apreensão, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade na região.