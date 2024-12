Corpo Carbonizado Encontrado em Jaguariúna é da Mulher de Artur Nogueira; Filha Está Desaparecida Desde Abril

Da Redação

Aneildes Gonçalves de Oliveira, de 52 anos, moradora de Artur Nogueira e conhecida como Anne, foi encontrada morta e carbonizada na noite do último sábado (7), em um terreno no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna (SP). O corpo foi localizado em chamas por volta da meia-noite, na Rua Vigato, próximo à CPFL, e identificado pelo filho nesta terça-feira (10).

Anne trabalhava como inspetora de alunos na Escola Estadual José Apparecido Munhoz, em Artur Nogueira, e era mãe de Beatriz de Oliveira Santos, de 15 anos, desaparecida desde abril deste ano. A jovem morava em Guarulhos com o pai, e, segundo relatos, Aneildes teria recebido informações sobre o possível paradeiro da filha pouco antes de sua morte.

Localização do Corpo

Guardas municipais foram acionados por trabalhadores que perceberam um incêndio no terreno e, ao verificarem, identificaram que se tratava de um corpo humano. O Instituto Médico Legal (IML) realizou o recolhimento do cadáver, já carbonizado.

Investigações em Curso

A Polícia Civil de Jaguariúna analisa imagens de câmeras de segurança de uma empresa localizada próximo ao local onde o corpo foi encontrado, além de registros de um posto de combustíveis. Há suspeitas de que o criminoso tenha adquirido um galão de gasolina para cometer o crime.

Ligação com o Desaparecimento da Filha

O caso ganha contornos mais complexos pelo fato de Aneildes estar em busca de pistas sobre sua filha desaparecida, Beatriz. Ainda não há informações concretas sobre uma possível ligação entre os casos, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese.

As investigações continuam, e a polícia espera identificar os responsáveis o mais rápido possível. Informações que possam ajudar no caso podem ser fornecidas de forma anônima pelos canais oficiais.

Foto: Roberto Torrecilhas