APÓS INCÊNDIO CRIMINOSO, ZARATTINI DESTINA R$ 1.4 MILHÃO PARA RECUPERAR FROTA DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Um incêndio criminoso destruiu 10 veículos da frota municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, em novembro, gerando um prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões.

Após a tragédia, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), que é parceiro da cidade, manifestou solidariedade ao município e se colocou à disposição para ajudar na recuperação da frota.

Cumprindo o seu compromisso, Zarattini destinou R$ 1.4 milhão por meio de recurso do Ministério da Saúde para a aquisição de novos veículos, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população. Os recursos destinados pelo parlamentar buscam minimizar os impactos do incidente, garantindo que os serviços de saúde e transporte sejam restabelecidos. “Não podia deixar de ajudar a população de Santo Antônio de Posse depois dessa tragédia”, afirmou o parlamentar.

Zarattini também cobrou rigor nas investigações. “Foi um ato criminoso e lamentável. Os responsáveis devem ser identificados com urgência”, declarou o parlamentar.