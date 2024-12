Os melhores festivais de música para ficar de olho em 2025

Confira o calendário cultural para o ano que entra e todas as atrações já confirmadas nos principais festivais de música do país

Todos os anos, o Brasil é palco de alguns dos maiores festivais de música do mundo – que, em sua maioria, também acontecem em outros países. Conforme 2025 se aproxima, esse já é o momento ideal para os interessados começarem a fazer seus preparativos, especialmente no caso daqueles que pretendem comparecer a mais de um evento.

A seguir, confira as datas dos principais festivais de música já confirmados em 2025:

I Wanna Be Tour

O ano começa com a segunda edição do I Wanna Be Tour, que fez bastante sucesso em 2024. Em 2025, o festival retorna em fevereiro, porém com menos apresentações: será apenas uma em Curitiba, no dia 15, e outra em São Paulo, no dia 22.

O evento fez fama por reunir diversas bandas que fizeram sucesso entre 2000 e 2010, no auge do movimento emo. Em 2024, grupos como Simple Plan, A Day to Remember e All Time Low foram alguns dos headliners. A venda de ingressos ainda não foi disponibilizada.

Lollapalooza

O segundo grande festival do ano é o Lollapalooza, que acontecerá entre os dias 28 e 30 de março. O line-up da próxima edição já foi divulgado, tendo como atrações principais Olivia Rodrigo e Rüfüs do Sol, na sexta, Shawn Mendes e Alanis Morissette, no sábado, e fechando com Justin Timberlake e Tool, no domingo.

Atualmente, ainda é possível encontrar ingressos para o Lolla Pista a partir de R$ 510, seja para dias individuais ou no pacote que contempla os três dias de evento. As demais categorias encontram-se esgotadas.

João Rock

O João Rock também está com uma nova edição confirmada para 2025, acontecendo no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). Ainda não foram reveladas as atrações do festival, mas, em 2024, 29 artistas de gêneros variados se apresentaram, incluindo Marcelo D2, Djonga, Duda Beat, Marina Sena e mais.

O festival manterá o formato com quatro palcos, cada um com um direcionamento diferente. O palco João Rock é o principal, trazendo duas estruturas, com shows sem intervalos. A venda de ingressos ainda não foi disponibilizada.

Outros festivais

Apesar de ainda não terem sido oficialmente confirmados, existem outros festivais que podemos esperar em 2025. O Tomorrowland Brasil, de música eletrônica, está previsto para acontecer no mês de outubro, ainda no Parque Maeda, em Itu (SP). Já o Primavera Sound segue em aberto, especialmente considerando que a edição de 2024 acabou sendo cancelada.

Para aqueles que desejam comparecer a alguns dos eventos confirmados, esse é o momento de procurar por passagens aéreas baratas e deixar tudo preparado para garantir sua presença nos festivais.