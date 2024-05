ROMU de Artur Nogueira Surpreende Adolescente com Drogas no Bairro Parque dos Trabalhadores

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Artur Nogueira realizou uma importante ação, dia 25 de maio, que surpreendeu um adolescente envolvido com o tráfico de drogas no bairro Parque dos Trabalhadores. A operação é mais um exemplo do comprometimento da ROMU com a segurança e o bem-estar da comunidade nogueirense.

Esta ação reflete o esforço contínuo das forças de segurança para tornar Artur Nogueira um lugar mais seguro para seus habitantes.

Sobre a ROMU

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) é uma divisão da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, especializada em patrulhamento ostensivo e prevenção de crimes. Sua atuação é focada em áreas com maior incidência de delitos, visando promover a segurança e a ordem pública através de operações planejadas e resposta rápida a ocorrências.