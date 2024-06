ROMU Detém Três Indivíduos por Tentativa de Furto a Câmera de Monitoramento

Na noite do dia 17 de junho de 2024, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira deteve três indivíduos por tentativa de furto a uma câmera de monitoramento localizada na Rua Antônio Sia, no Bairro Nosso Sonho.

A ação teve início após uma denúncia anônima que informou sobre a atividade suspeita na região. As equipes da ROMU Alfa e ROMU Comando foram acionadas para averiguar a situação. A operação foi conduzida pelo 1ª CL Saldanha, acompanhado pelo 1ª CL Gregorio e pelo 2ª CL Degan na ROMU Alfa. Já na ROMU Comando, o 1ª CL Durval, sob a coordenação do CMT Fantini, contava com o auxílio do 1ª CL Lopes.

Ao chegar ao local, os guardas constataram que três indivíduos estavam tentando furtar a câmera de monitoramento. Os suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença das autoridades, mas foram rapidamente interceptados e detidos. Na ação, um celular Samsung foi apreendido, sendo este o único item registrado como evidência até o momento.

A operação também contou com o apoio do Centro de Operações e Inteligência (C.O.I), com o operador Edmilson monitorando a situação e fornecendo informações em tempo real para as equipes em campo.

A atuação rápida e eficaz da ROMU e da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira demonstra o compromisso das forças de segurança com a proteção do patrimônio público e a manutenção da ordem no município. Este evento ressalta a importância da colaboração entre a comunidade e as autoridades para garantir a segurança e a tranquilidade de todos os cidadãos.