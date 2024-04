ROMU em Ação: Drogas Apreendidas na Área Verde do Bairro Jd Batistela

Da Redação

No último domingo, dia 7 de abril, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), em uma operação conjunta com o apoio do Canil, realizou uma importante apreensão de drogas na Área Verde do Bairro Jd Batistela.

A ação teve início a partir de uma denúncia anônima, fornecida por um morador da região, indicando atividades suspeitas em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a denúncia, um indivíduo identificado apenas pelo prenome (M), estaria envolvido no comércio ilegal de entorpecentes na localidade.

Ao chegar ao local indicado, os agentes da ROMU encontraram o suspeito (M) conforme as características descritas na denúncia. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo, o que motivou uma abordagem policial. Durante a busca pessoal, foi encontrado com (M) a quantia de R$150,00 em notas trocadas, além de duas pedras de uma substância amarelada, semelhante ao crack, em sua boca.

Diante das evidências e da suspeita de que houvesse mais drogas escondidas na área verde próxima, os agentes acionaram o apoio do Canil. O cão policial Lupy foi fundamental para a operação, conseguindo localizar 11 kits contendo 244 pedras da mesma substância encontrada com o suspeito, escondidas nas proximidades do local da abordagem.

(M) foi detido e conduzido, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos, até o plantão policial. Após os procedimentos legais, foi elaborado o Boletim de Ocorrência de Natureza (TRÁFICO DE DROGAS), e o suspeito foi ouvido pela autoridade policial e liberado.

Essa operação demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira na prevenção e combate ao tráfico de drogas, bem como a eficiência das ações conjuntas entre as diversas equipes especializadas, como a ROMU e o Canil, na garantia da segurança e tranquilidade da comunidade local.