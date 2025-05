Rota dos Imigrantes tem festa do comércio nesta sexta com lojas abertas até 21 horas

O Dia das Mães na Rota ainda terá atrações: Djs, diversos food trucks e espaços instagramáveis para fotos das famílias com as mamães

Depois do sucesso da Semana do Rei na Rota, nesta sexta-feira a principal rua comercial de Holambra sedia mais um evento. Será o Dia das Mães na Rota, ação que integra a Campanha Mãe é Amor que Abraça, realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). A atividade acontece com a parceira das lojas locais e o apoio da Prefeitura Municipal de Holambra, assim como da Guarda Municipal e do Setor de Trânsito.

O Dia das Mães na Rota envolve a participação das lojas, música, atrações e food trucks. “As lojas permanecerão abertas até mais tarde, por volta das 21 horas. Já das 17 às 21 horas, também estarão na Rota dos Imigrantes os food trucks”, comenta Suzi Celegatti, da Associação Comercial.

Food trucks para todos os gostos

De acordo com Anelisa Ferrari Stoltemborg, que também participa da organização da atividade, as lojas estão preparando descontos, ideias de presentes para facilitar a escolha dos produtos e decidiram ampliar o horário de atendimento. “Com as lojas abertas até mais tarde, os clientes têm mais tempo para fazer suas compras e também para passear pelo Centro da cidade”, fala a empresária.

Vários food trucks, além das próprias empresas do ramo de alimentação localizadas na Rota, vão oferecer diversas opções aos consumidores. Os organizadores do evento aumentaram a oferta de produtos, atendendo ao pedido dos próprios clientes. Os consumidores poderão escolher entre churrasco, hambúrguer, hot dog, comida mexicana, sushi, salsichão, pastel, cafés e doces, crepe, churros, pizza, batata recheada, lanches de pernil e costela, batata frita, cervejas e chopps artesanais, além de chopp Heineken.

Painel instagramável

Os comerciantes e a ACE ainda prepararam outras atrações, como três painéis decorados para fotos. “São espaços instagramáveis para os clientes fazerem suas fotos para as redes sociais”, fala Anelisa. Mais atração será a música: foram contratados cinco Djs para manter a Rota musical. “Estamos contando com o apoio da Prefeitura, que cedeu banheiros químicos, além de toda a ajuda da Guarda Municipal e do setor de trânsito. Isso, sem falar no setor do Turismo que têm apoiado todas as ações e apostado na criação de mais um roteiro na nossa cidade, pronto para receber turistas, mas, principalmente, nossa população”, fala Suzi Celegatti, da Associação Comercial.

Programação

O Dia das Mães na Rota é nesta sexta, dia 9, com lojas abertas até as 21 horas. Já os food trucks chegam às 17 horas e também permanecem até as 21 horas ou enquanto houver clientes.

As lojas continuam abertas no sábado, véspera do Dia das Mães, para atender os consumidores. Cada empresa poderá praticar seu horário, mas as lojas costumam permanecer em atendimento das 9 às 14 horas.