Rotatória na Avenida Bandeirantes recebe novo paisagismo

Nesta segunda-feira, 22 de agosto, a rotatória da Avenida Bandeirantes, em frente a Forguaçu, na Vila Pinheiro, recebeu novo paisagismo. A rotatória dá acesso ao canteiro central localizado na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova. O trabalho foi executado por equipes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

A responsável pelo projeto, Damarys Bombo, explicou que o serviço faz parte do cronograma da Administração Municipal de jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos da cidade, como rotatórias, triângulos, praças, ruas e avenidas. “Temos como meta deixar Mogi Guaçu mais alegre e acolhedora com a implantação do novo paisagismo. Pequenos detalhes como estes tornam a cidade muito melhor para se viver”, comentou.

Na rotatória, que já havia uma palmeira jerivá e duas ravenas, foram colocadas mais duas palmeiras leque e plantas das espécies ixoria, lambari roxo, liriope, trapoeba roxa cyca e ainda dois metros de pedras brancas e mais 40 metros quadrados de grama esmeralda. O serviço foi realizado com recursos próprios da SAAMA. O próximo espaço público que irá receber novo paisagismo será o entorno da estrutura do coração instalado no Parque dos Ingás, no Centro.

Entre os locais que já receberam novo paisagismo recentemente estão a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos entre os dois bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios Santa Mônica I e II; e o centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista.

A Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, também está nos planos da Prefeitura e um trabalho diferenciado será feito junto com a revitalização do espaço, que está em andamento. O objetivo é transformar o local num ponto atrativo de turismo e de lazer para as famílias guaçuanas. O projeto de revitalização prevê fonte interativa e ornamental, novos bancos e mesas de jogos, iluminação ornamental e funcional com lâmpadas de LED, além de rampas, piso tátil e faixas elevadas.

Outros espaços públicos que serão contemplados são a praça da feira livre aos domingos; triângulo da Avenida Mogi Mirim, em frente à drogaria Daniele; Pedalinho, no Jardim Novo II; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adirce Cenedeze Caveanha, no Jardim Ypê V.

O projeto também atingirá a Avenida Brasil, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos; Praça dos Ingás, em torno da área da estátua do Mandi (símbolo de Mogi Guaçu) e a rotatória da Praça da Bíblia, no Centro.

Alguns locais já receberam nova repaginação, entre eles: Edifício do Paço Municipal e a Praça José Bueno de Toledo (Zezé Pileta); Triângulo do supermercado Rofatto, no bairro do Lote; Triângulo e rotatória da Hymax; Avenida Brasil; Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (entrada do setor de Radiologia); e Rotatória do Jardim Novo II.